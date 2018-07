Eesti parim õpilasfirma sihib Euroopa tippu

Ainult tellijale

Maarja-Liis Orgmets 14. juuli 2018, 09:00

Ainult tellijale

Tänavu valiti Eesti parimaks õpilasfirmaks sEst (small Estonia), kes sõidab Serbiasse esindama Eestit Euroopa õpilasfirmade konkursil. sEsti liikmed leiavad, et edu alus on julge pealehakkamine, kuid proovikiviks saab meeskonnatöö.

„Kui Elisabeth seda ideed tutvustas, siis ma mäletan, et ma kohe guugeldasin seda, vaatasin eelmiste aastate pilte ja see tundus hästi lahe kogukond ja atraktiivne võimalus,“ sõnas sEst-i turundusjuht Frederika Frey.

Nagu ühest suust peavad neiud kõige olulisemaks kogemuseks suhtlemisoskuse arendamist, mis kasvatas enesekindlust ja julgust, ja efektiivset ajaplaneerimist – projektiga tegelemine näiteks töö või uurimistöö kõrvalt. „Ma arvan, et me kõik tegeleme tulevikus mingil määral ettevõtlusega, et see õpilasfirma ikka jätab märgi maha,“ leidis õpilasfirma finantsjuht Helin Kuldkepp.

„See on tõsiselt hea kogemus – suhtlusoskus on väga oluline ja see tohutult areneb,“ kiitis Kikas.

„See programm on hästi toetav, kui vähegi tahtmist on, saab teha,“ sõnas Frey.

„Maailmapilt avardus palju,“ lisas tootmisjuht Hanna-Liisa Rebane.

Teadmised YouTube’ist

Lisaks sellele, et tüdrukud puutusid esimest korda kokku ettevõtlusega, polnud nad kunagi varem ka ise ehteid valmistanud. Kõike õpiti protsessi käigus ning appi tulid ka YouTube’i videod.

Ka ettevõtlust on neidude meelest palju efektiivsem õppida töö käigus. „Ideid võib väga palju olla, aga kui sa midagi ei tee, ega sellest midagi ei sünni,“ nentis Kuldkepp.

Samas oli edu ja parima õpilasfirma tiitel noorte ettevõtjate jaoks väga ootamatu ja üllatav, sest tugevaid konkurente oli palju. „Lava peale minnes olid pisarad silmis,“ ütles Kuldkepp.

„Jaa – ja seda kõik oli korraga nii palju, kahurid ja konfetid…“ lisas Rebane.

Nüüd sõidetakse Serbiasse, et esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade konkursil, mis tähendab põhjalikku ettevalmistamist ja tööd oma ettevõtte veelgi paremaks turundamiseks.

Eesti Euroopa tipus

Junior Achievement Eesti arendusjuht Epp Vodja on noori selle konkursi jaoks ette valmistanud juba 15 aastat. Tema hinnangul on Eesti õpilasfirmad Euroopas tipptasemel, nagu tõdes ka möödunud aasta novembris Äripäevas. „Oleme nii kümne kui 15 aasta lõikes Euroopa õpilasfirmade võistluse edukaim riik, edestades nii Rootsit, Suurbritanniat, Saksamaad kui ka Šveitsi,“ võttis ta edu kokku.

SEst-i tugevuseks pidas Vodja seda, et nad on kõik etapid tootmisest müügini läbinud ise, kuigi on lubatud ka välist abi kasutada. „Nemad saavad selle kogemuse, kui raske on tootmine ja müümine, ja tulevikus, kui neist saavad ettevõtjad, oskavad nad paremini oma töötajaid hinnata.“ Lisaks sellele on neiud ilumaailmale avatud, on valmis meisterdanud väga ilusa toote ja selle läbi mõelnud.

Õpilasfirmade puhul võib proovikiviks saada tihti see, kuidas omavahel suheldakse, sest selline suur projekt toob välja erinevad iseloomuomadused. „Kui küsida, mis oli raske, siis peaaegu kõik ütlevad, et meeskonnatöö oli raske, et nad ei kujuta seda ette,“ ütles Vodja.

Vodja meelest peitub Eesti noorte ettevõtjate omapära üldiselt visaduses. „Mina ei näe seda lumehelbekeste põlvkonda, millest kogu aeg räägitakse – ma olen näinud teotahtelisi, loomingulisi, aga ka väga töökaid ja heade ideedega noori,“ sõnas ta.

Samuti aitab edule kaasa hea tasemega Eesti kooliprogramm ning ettevõtlusharidus. „Ettevõtlusõpe tõstab õpimotivatsiooni, saadakse aru, milleks õpitakse koolis ka teisi õppeaineid, näiteks matemaatikat,“ lisas ta.

Kõik valmistatakse ise

Õpilasfirma sEst talletab tükikesi Eesti loodusest – näiteks sammalt, õisi, seemneid ja marju – kristalse värvitu vaigu sisse.