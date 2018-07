Nordica juhi ootamatut lahkumist varjutavad sisevastuolud

Postimees viitab ka võimalusele, et Poola lennufirma eelistuseks Nordica juhi kohal oleks endine Estonian Airi juht Jan Palmer, kes praegu töötab Nordica konsultandina ning juhib Regional Jeti nõukogu.

Nordica nõukogu esimees Peeter Tohver ütles Postimehele, et uus lennufirma juht peab olema inimene, kes aitab parandada kiirest kasvust tingitud raskusi.

Kolm aastat ametis olnud Tamm ütles lahkumist kommenteerides, et üks etapp firma arengus on läbi saanud ning just praegu on ettevõttel hea aeg asuda uute sihtide poole pürgima uue inimese juhtimisel.

