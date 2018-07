Raadiohommik: Putini ja Trumpi kohtumine

Äripäev 13. juuli 2018, 16:15

Mida oodatakse Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumiselt Helsingis?

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Fookuses on möödunud nädala olulisemad teemad ja Äripäeva lugejate lemmiklood, teemade üle arutlevad Eliisa Matsalu, Ken Rohelaan ja Liina Laks.

Sellele küsimusele otsime esmaspäeval vastust Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Lisaks teeme kokkuvõtte pühapäeval lõppenud jalgpalli MMi finaalturniirist, räägime aastaga kõige enam rikkust kasvatanud Eesti ettevõtjatest ehk uutest tulijatest sügisel ilmuvas rikaste TOPis ning sellest, miks ettevõtjad on vastu kohustuslikule tööõnnetuskindlustusele. Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja Priit Pokk.

13.00–14.00 „Ekspordivedurid“. Markiti juht Andres Agasild räägib suureks grupiks kasvanud Eesti firma erinevates kultuurides toimimisest, kuidas on erinevates riikides leitud meeskond ja kuidas neid juhitakse. Agasild analüüsib ka Eesti ettevõtete võimet käivitada eksport ja mõtiskleb, millisest tänasest teadmisest oleks kunagi firmat alustades palju abi olnud. Saadet juhib Andres Panksepp.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Saade on salvestatud IT-juhtimise aastakonverentsil. Luminori digikanalite juht Margus Simson räägib, millised on globaalsed trendid ja kuidas läheb nende juurutamine Eestis. Kuhu liigub maailm digitaalsete kanalite arendamisel, millele pöörata tähelepanu ettevõtte digitaalsete kanalite arendamisel ning milllised on viimase aasta e-teenuste parimad näited maailmas ja Eestis?

Rain Laane ütles haigekassa juhi ametisse astumisel, et üks suund, mille poole saaks haigekassas edasi liikuda, on infotehnoloogia kasutuse digitaalne transformatsioon, kus saaks teha paremaid arendusi ja selle kaudu paremaid juhtimisotsuseid. Kuidas selle poole koos oluliste inimestega liigutakse ning milline roll on IT-juhil, kuulete teises saatepooles.