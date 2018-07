Aasta lõpus tulevad uued ID-kaardid

Äripäev 15. juuli 2018, 10:17

Eesti ametkonnad valmistuvad uue ID-kaardi tulekuks ning praegu käib aasta lõpus välja tuleva ID-kaardi testperiood.

Eelkõige toob uus kaart muudatusi kaasa elektroonses kasutamises, milleks on RIA väljatöötanud tarkvara uue versiooni DigiDoc4, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID valdkonna juht Margus Arm kutsus IT arendusfirmasid ja e-teenuse pakkujaid võtma testkaarti ja oma teenuseid katsetama, et need sellega vastavusse viia. Praeguseks on 200 testkaarti juba välja jagatud.

Alates 1. jaanuarist 2019 ei saa DigiDoc3-ga dokumente allkirjastada ja segaduste vältimiseks kaob DigiDoc3 arvutitest ID-kaardi rakenduse järgmise uuendusega.