President Trump jõudis Helsingisse

Äripäev 15. juuli 2018, 22:09

USA president Donald Trump jõudis õhtul enne üheksat , Venemaa president Vladimir Putin saabub tippkohtumisele esmaspäeva ennelõunal.

Endale omaselt tviitis Trump teel Šotimaalt Soome usinasti, teatades, et ootab homset kohtumist ja kahetseb seda, et mida iganes ta ka teeb, on meedia ja demokraadid alati teist meelt. Trump õnnitles ka Prantsusmaas jalgpalli maailmameistri tiitli võitmise puhul, kirjutas Yle uudisteportaal.

Esmaspäeva hommikul võtavad Soome president Sauli Niinistö ja proua Jenni Haukio USA presidendipaari vastu ametlikus residentsis Mäntyniemis.

Kell üks päeval kohtub Niinistö presidendilossis kõigepealt Vladimir Putiniga ja seejärel Donald Trumpiga. Omavahel kohtuvad ka välisministrid Sergei Lavrov ja Mike Pompeo.