Leedukas unistab 1500eurosest palgast

Leedus on üle 900 euro teenivate inimeste hulk kahe aastaga kasvanud kümnendiku võrra, teenistuse jätkuvat kasvu oodatakse ka edaspidi, selgus Leedu Panga hiljutisest küsitlusest.

Küsitlusest selgus ka, et leedukad on hakanud rahaliselt rohkem kokku hoidma ja on varasemast rohkem mures toiduainete ja kommunaalteenuste hinnatõusu pärast.

"Küsitlus peegeldab tööturu viimaseid arenguid: inimesed teenivad rohkem ja vastavalt sellele hindavad paremaks ka oma rahalist seisu. Teiseks oluliseks aspektiks on jätkuv sissetulekute kasv ja üha rohkem inimesi, kes on hakanud oma väljaminekuid planeerima," kommenteeris panga vanemökonomist Milda Seskute. Tema sõnul tõendab see, et inimesed suhtuvad oma finantsvõimekusse järjest suurema vastutustundega. Tõsi, suur huvi investeerimise ja virtuaalvaluutade vastu tekitab mõningast muret, lisas ta.

Neid, kelle kuusissetulek oli üle 900 euro, on 33% - kaks aastat tagasi oli see veel 22%. Kaks kolmandikku küsitletutest peab oma rahalist seisu positiivseks (kaks aastat tagasi 59%). Oma finantsolukorraga kõige suurem rahulolu oli peredel, kelle kuusissetulek oli üle 900 euro (90%).

Kahe aastaga on vähenenud ka nende osakaal, kes kinnitavad, et neil pole raha toiduks ega riiete ostmiseks - toidu ostmiseks napib raha 5% (kahe aasta eest 9%), riiete ostuks 25% (29%) vastanutel. Kaks aastat tagasi oli vastanutest viiendik selliseid, kelle sissetulek jäi alla 350 euro kuus, nüüd on neid peaaegu kaks korda vähem.

Üle kahe kolmandiku küsitlusele vastanutest märkis, et sooviks kuus kätte saada umbes 1500 eurot või enam.

Leedu Panga tellitud küsitlus viidi läbi jaanuaris ning selles osales 1012 kodumajapidamist.