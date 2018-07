EAS jättis külastuskeskuse rahata

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ei anna toetust Mellson Grupp OÜ Dirhamisse kavandatud külastuskeskuse projektile, sest leidis selle eelarves puudujääke.

"Vaatamata sellele, et projektil oleks majanduslik mõju piirkonna ettevõtlusele ning potentsiaal koostööks teiste turismiettevõtjatega, polnud EASile esitatud taotlus komisjoni hinnangul sellisel tasemel, et see selle eelarve piires ellu viia," kommenteeris EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer.

2016. aasta lõpus esitas Mellson Grupp EASile eeltaotluse saada rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetuseks 2,3 miljonit eurot. Nende idee on luua Dirhamisse multifunktsionaalne turismiatraktsioon, milles on ookeanikalade akvaarium, veekeskus, seikluspark, teaduskeskus, sukelduskeskus ja siserand.