SEB: riskid kuhjuvad

Head ajad jätkuvad, kuid riskid kuhjuvad,nentis SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik, kommenteerides teise kvartali majanduskeskkonda ja SEB Eesti üksuse tegevust.

„SEB heade finantstulemuste aluseks on soodne majanduskeskkond – Eestil läheb hästi,“ ütles Parik.

Kvartalitulud kasvasid

SEB Eesti üksused lõpetasid teise kvartali 26,4 miljoni euro suuruse puhaskasumiga. 2017. aasta teise kvartali lõpetas SEB 21,4 miljoni euro suuruse puhaskasumiga. SEB tegevustulud ulatusid teises kvartalis 39,5 miljoni euroni (35,9 mln 2017. aasta teises kvartalis) ning tegevuskulud 13,9 miljoni euroni (14,4 mln 2017. aasta teises kvartalis).

„Kuigi SKP kasv on eelmise aastaga võrreldes pöördeid pisut maha võtnud, kuulume endiselt Euroopa kõige kiirema majanduskasvuga riikide hulka,“ kommenteeris Parik. Eelkõige peegeldub kiire majanduskasv tema sõnul Eesti majapidamiste heaolu suurenemises: Eesti keskmine brutopalk peaks tänavu jõudma 1300 euroni, mida on ligi 300 eurot enam kui Lätis ja 400 eurot enam kui Leedus.

Palgakasv jätab peredele rohkem raha kätte ja eraisikute pangakontodel on täna üle 7 miljardi euro, mida on 10 protsenti enam kui mullu samal ajal.

Ettevõtete uus ülesanne

Pariku sõnul on Eesti lahkumas odava tööjõuga riikide hulgast, kuid pole jõudnud veel kõrge tootlikkusega riikide hulka – suur oht on jäädagi nende kahe kuhja vahele. „Tänane 8protsendine palgakasv on majanduse taluvusvõime ülemisel piiril. Kui soovime selle jätkumist senises tempos, peame olema oma töös märgatavalt nutikamad.“

Eesti traditsiooniline äri, odav tootmine ja eksport Põhjamaadesse, on muutunud aina keerulisemaks – juba aastaid kasvab teenuste eksport kaubaekspordist kiiremini, nentis Parik. „Samas on raske Eestit ette kujutada eksportiva tööstuseta: kaubaeksport annab Eesti sisemajanduse kogutoodangust endiselt enam kui poole ja töötlevas tööstuses töötab viiendik kõigist töötajatest,“ ütles Parik.