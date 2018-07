Alkoholitootjatel Läti piiril võimsad rekordid

Alkoholitootjate esimese poolaasta müüginumbrid näitavad, et piirikaubandus kasvab jätkuvalt - õlut müüdi Läti piiril ligi 80% rohkem kui mullu ning muud lahjat alkoholi tervelt 3,4 korda rohkem.

Kui 2017. aasta esimese 6 kuu jooksul müüdi Läti piiril 7,12 miljonit liitrit õlut, siis tänavu on see number juba 12,6 miljonit liitrit ehk kasv on olnud peaaegu kahekordne, teatavad tootjad. Tänavuseks täisaastaks prognoosivad tootjad, et lõunapiiril müüakse 30-32 miljonit liitrit õlut ja 4,5 miljonit liitrit muud lahjat alkoholi.

Muu lahja alkoholi müük on lõunapiiril kasvanud 6 kuu võrdluses tervelt 3,4 korda. Kui 2017. aasta esimese 6 kuu jooksul müüdi muud lahjat alkoholi 630 000 liitrit, siis tänavu võrreldaval perioodil juba 2,1 miljonit liitrit.

Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk ütles Miltton Nordicsi pressiteate vahendusel, et piirikaubanduse kasv mõjutab negatiivselt aktsiisilaekumist: 2018. esimesel poolaastal on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga Eestis langenud üle 40% lahja alkoholi müük, millest laekuvad riigieelarvesse aktsiisid.