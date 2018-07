Kui palju maksab Eesti töötaja lojaalsus?

Tööandjale lojaalse ja organisatsiooniga tugevalt seotud töötaja keskmine brutotöötasu oli üle 1300 euro, selgus Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee kevadisest tööturu- ja palgauuringust.

Tööandjale lojaalse töötaja keskmine brutotöötasu oli aprillis 1386 eurot, organisatsiooniga väga tugevalt seotud ja kõrge lojaalsusega töötaja teenis üle 1500 euro brutotöötasuna. Organisatsiooniga nõrgalt seotud ja tööturul aktiivse töötaja keskmine brutotöötasu jäi alla 1200 euro.

Palga kõrval mõjutavad oluliselt lojaalsust läbisaamine töökaaslaste ja vahetu juhiga ning tööalased arenguvõimalused, kommenteeris agentuuri juht Kadri Seeder.

Pea pool ehk 48% uuringus osalenud töötajatest, olid viimaste kuude jooksul saanud kutse mujale tööle kandideerimiseks otse tööandjalt, personaliotsingu firmalt või tuttavalt," kommenteeris CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. Tema sõnul tähendab see tööandjatele, et tuleb vaeva näha ka töötajate hoidmisega - talentide lojaalsus maksab aga keskmisest enam ja suurt rolli mängivad juhtimiskvaliteet, vabadus otsustada töö aja ja koha üle ning arenguvõimalused.

Palgainfo Agentuur hindab töötajate lojaalsust mitme küsimuse põhjal: kuivõrd aktiivne on töötaja tööturul, kas ta on kandideerinud teistesse ettevõtetesse tööle ja plaanib lähiajal töökohta vahetada ning kui pikka staaži oma praeguse tööandja juures kavanda. Organisatsiooniga seotust iseloomustab see, kas töötajale meeldib organisatsioonis töötada, on ta selle üle uhke ning kuivõrd läheb talle korda organisatsiooni käekäik.

Mais korraldatud töötajate uuringus osales kokku 9067 inimest, neist 86% ehk 7811 oli aprillis tööga hõivatud, 14% ei töötanud.