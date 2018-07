Läti korrastab üüriturgu

Läti parlamendi õiguskomisjon saatis Seimile ülevaatamiseks seaduse parandused, mis peaksid rohkem arvestama nii rendileandjate kui ka -võtjate huve, vahendas Läti raadio eile.

Seimi õiguskomisjon saatis rahvasaadikutele esimesele lugemisele kaks seaduseelnõud: notariaadiseaduse ja tsiviilprotsessi seaduse parandused. Paranduste eesmärk on soodustada rendimajade ehitust ja stimuleerida elamispinna kättesaadavust ning tasakaalustada osapoolte huvisid. Peamine aga on see, et vaidluste korral võimaldavad muutused kiiremaid lahendusi.

Parandused keskenduvad näiteks sellele, et laheneksid kiiremini vaidlused, mis on seotud üürimaksete või sellega, et vaja on vabastada eluruum enne lepingus toodud tähtaega. Kui leping on kantud kinnistusraamatusse, kaitseb see üürilevõtjat sel juhul, kui korter vahetab omanikku. Samas kui leping pole registreeritud, pole eelmised kokkulepped ka uue omaniku jaoks siduvad.

Oodatakse, et pärast nende seaduste jõustumist lüheneb vaidluste läbivaatamise aeg praeguselt kahelt aastalt vaid kuni 97 päevani, lisaks on ka kohtuvaidlused vähem koormavad.

Arutelu nende seadusemuudatuste üle jätkub Seimis sügisel.