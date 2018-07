Valitsus arutab täna apteekide omandipiirangut

Äripäev 19. juuli 2018, 09:02

Valitsuse istungi päevakorras on täna arvamuse andmine ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaotada apteekide omandipiirang, kirjutab Meditsiiniuudised.

Sotsiaalministeerium on vastu, justiitsminister toetab

Sotsiaalministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Ravimiseaduse muudatuste eesmärk oli teha ravimid kättesaadavaks ka vähese nõudlusega piirkondades, välistada hulgimüüjate mõju apteegiteenuse osutajatele ja tõsta seeläbi apteegiteenuse kvaliteeti. Samuti oli muudatuste eesmärk vältida apteegiturul üle investeerimist ja turumoonutusi, mis tooks kaasa surve ravimite hinna tõusule. Sotsiaalministeerium on seisukohal, et ettevõtjatele on muudatuste rakendamiseks antud piisav üleminekuaeg viis aastat ning märgib, et apteegireformi rakendamisega seotud väljakutseid on mitmel korral arutatud riigikogu sotsiaalkomisjonis.

Justiitsminister Urmas Reinsalu on aga avaldanud eelnõule toetust, öeldes, et ravimite tarbijale annab parima tulemuse vaba konkurents, kus nii hulgimüüjate kui ka apteekidele ei ole sätestatud majandustegevuse piiranguid.