Eestis on uut tüüpi ärimajadel ebaharilikult kiire hinnatõus

Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse kerkib hoogsalt uusi stockoffice-tüüpi hooneid, mille üürihind on suure nõudluse tõttu kolme aastaga kahekordistunud, rääkis 1Partner kommertskinnisvara juht Kirill Vigul.

Vigul selgitab pressiteate vahendusel, et stockoffice on hoone, kus on ühendatud kauplus, kontor, ladu ja mõnel juhul ka tootmine, ning mis sobib nii maaletoojale kui ka väike- ja suuremale firmale, kes tahab nähtavam olla.

"Selliste multifunktsionaalsete hoonete buum algas 2015. aastal ning on praegu haripunktis. Ruutmeetrihinnad on selle ajaga kerkinud viielt eurot kümnele ning üürnike leidmisega pole mingit probleemi," rääkis Vigul.

Praegu on hakatud rajama terveid stockoffice'i piirkondi, kus on ka oma söögikohad, lisas Vigul. "Sageli on seal koos sarnase valdkonna ettevõtted, millest moodustuvad omalaadsed kaubatänavad," märkis ta.