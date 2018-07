Hoiatus: müüjaid tüssatakse suveniirrahaga

Viimastel nädalatel on Tartu politseini jõudnud mitu juhtumit, kus kauplemisel kasutatakse suveniirraha kupüüre, peamiselt on tegu 50euroste suveniirrahatähtedega.

„Viimati juhtus see paar päeva tagasi. Õnneks jagus müüjal piisavalt tähelepanu, ta hakkas rahatähe ehtsuses kahtlema ning tehing jäi tegemata,“ rääkis politsei piirkonnavanem Siim Linnard.

Tema sõnul on olnud juhuseid, kus rahatähte ei vaadata ning tagastusrahana saab kelm juba õiged kupüürid.

Enamasti kasutavad kelmid rahvarohkeid ning selliseid kohti, kus puudub kupüüri kontrollimise tehnika. „Suveniirraha on õigest 50-eurosest selgelt eristatav, sellele on eri keeltes suurelt ja mõlemale küljele märgitud, et tegu on suveniirrahaga,“ märkis Linnard.

Hiljuti püüti Tartus suveniirrahaga alt tõmmata lillemüüjat, kuid et ühel lillemüüjal oli varasemast sarnane kogemus, hoiatas ta teist, et tegu on suveniirrahaga. Valerahaga üritasid maksta kolm poissi, kes lillemüüjate juttu kuuldes kiirelt lahkusid. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel, lisab politsei.