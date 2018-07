Poolakad tormasid juunis kauplustesse

Rekordmadal töötuse määr ning kasvavad palgad on pannud kosuma Poola jaemüügi, mis juunis kasvas aastases võrdluses 10,3%.

Sealjuures näitasid varasemad prognoosid, et tõus jääb 7,9% juurde. Poola riiklik statistikaamet teatas, et majandus on heas vormis ning tugevat tervist aitab eriti hästi hoida suurenenud sisetarbimine. Sealjuures on poolakad eriti usinad autode, mööbli ja elektroonika ostjad.

Pocztowy panga peaökonomist Monika Kurtek märkis raportis, et majanduse peamiseks stiimuliks on suurenenud jaemüük, mida veavad paremad majanduslikud tingimused, mis omakorda tulenevad sellest, et töötajate jaoks on olukord tööturul soodne. Juunis tõusis Poolas palk aastases võrdluses 7,5%.

Societe Generale’i ökonomist Jaroslaw Jancecki tõdes, et teise kvartali tulemused näitavad nõudluse tõusu ning SKP väga head dünaamikat. Samas lisas ta, et nii suur tarbimise kasv võib hakata mõjutama inflatsiooni.