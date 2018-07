Tipprestoranis sai ohtliku nakkuse 24 inimest

Tallinnas Noa restoranist alguse saanud salmonelloosi haiguspuhangu tõttu on arsti poole pöördunud 24 haigestunut, neist 14 vajas haiglaravi, teatas terviseamet.

Amet sai võimalikust haiguspuhangu kahtlusest teada 18. juuli õhtul. Järgmisel hommikul käisid Noa restoranis olukorda hindamas terviseamet ja veterinaar- ja toiduamet. Võeti analüüsid võimaliku nakkusallika ja haigustekitaja levikutee väljaselgitamiseks.

Teadaolevalt said mürgistuse inimesed, kes tellisid restorani menüüst tartari. NOA peakokk ja üks omanikke Tõnis Siigur ütles ETV saatele "Ringvaade", et haigestunute seas on ka restorani töötajaid.

Salmonelloosi puhul on tegu Salmonella perekonda kuuluvate bakterite põhjustatud soolenakkusega, millesse nakatutakse suu kaudu. Haiguse peiteperiood võib olla 6-72 tundi. Haigestumise iseloomulikeks sümptomiteks on rohke ja kurnav kõhulahtisus koos kehatemperatuuri tõusu, pea- ja kõhuvalu, iivelduse ja vahel ka oksendamisega, millega kaasneb suur vedeliku kaotus.

Haigusnähud püsivad neli kuni seitse päeva. Raskematel juhtudel vajab haigestunu haiglaravi. Nakkusallikaks võib olla haigestunud inimene või loom. Haigestumist põhjustavad haigustekitajaga saastunud toiduained nagu (linnu)liha, kanamunad ja nendest valmistatud tooted.

Peakokad Tõnis Siigur ja Orm Oja ütlesid meediale edastatud ühispöördumises, et restorani uksed jäävad lõplike asjaolude selgumiseni kinni.