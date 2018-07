Trump ootab Putinit külla

Valge Maja teatas täna, et USA president Donald Trump ootab Venemaa kolleegi Vladimir Putinit sügisel endale külla.

Valge Maja kõneisik Sarah Sanders teatas, et kohtumise korraldamise läbirääkimised juba käivad.

Trump kohtus Putiniga sel esmaspäeval ning on selle kohtumise järel saanud nii rahvusvahelisel tasemel kui ka kodumaal USAs kõvasti kriitikat. Teda on süüdistatud nii USA maha müümises kui ka üldises selgrootuses.

Trump säutsus eile, et tahab Putiniga taas kohtuda ning hakata ellu viima plaane, milles Helsingis nelja silma all kokku lepiti. Ta tõi oma säutsus välja terrorismi tõkestamise, Iisraeli julgeoleku, küberteemad, kaubanduse, Ukraina, Lähis-Ida ja Põhja-Korea. „Neile küsimustele on palju vastuseid, mõned keerulisemad, mõned lihtsamad, ent nad kõik saavad lahenduse,“ teatas Trump Twitteris.