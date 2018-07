Avatud kontorid ei soosi suhtlemist

Kuigi uued ja modernsed avatud kontorid on tihtipeale disainitud eesmärgiga lihtsustada töökaaslaste vahelist kommunikatsiooni, näitavad uuringud risti vastupidiseid tulemusi.

Varem on uuringutega kindlaks tehtud, et avatud kontorid raskendavad töötajatel keskendumist, mistõttu kannatavad ka nende töö tulemused.

Väljaanne The Conversation kirjutab, et uue uuringu järgi suhtleb avatud kontoris 73% töötajatest oma kolleegidega näost-näkku vähem kui nad tegid seda kinnisemas kontoris. Samal ajal tõusis nende e-kirjade ja ka sõnumite saatmine teineteisele lausa 67% võrra.

The Conversation kirjutab, et teoreetiliselt on avatud kontoritel hea mõte, kuna sotsiaalne keskkond mängib suurt rolli juba kasvõi inimeste motiveerituses teha head tööd. Paraku on uued uuringud näidanud, et mida raskem on inimestel keskenduda, seda vähem soovivad nad ka suhelda.