Nelja päeva pikkune töönädal osutus äärmiselt edukaks

Uus-Meremaa notaribüroo Perpetual Guardian tegi kaks kuud eksperimenti, kuidas muutuvad töötulemused, kui tööd tehakse vaid neljal päeval nädalas.

Ettevõte teatas, et eksperiment osutus nii efektiivseks, et nad kavatsevad edasi lühema töönädala ametlikult käiku võtta. Nimelt olid ettevõtte töötajad lühema töönädalaga produktiivsemad ja vähem stressis. Samuti muutus kontorielu tasakaalukamaks, kirjutab CNN. Nimelt veetsid paljud töötajad tööpäeva jooksul vähem sotsiaalmeedias ja tegelesid oluliselt vähem tööväliste asjadega.

Eksperimendis osalenud ettevõttes on töötajaid üle 240. Eksperimendi ajal ei vähendatud nende palka, vaid töötasu jäi samaks, kui nad töötasid ühe päeva nädalas rohkem.

Perpetual Guardiani tegevjuht Andrew Barnes ütles, et otsustasid eksperimendi läbi teha seepärast, et nad tahtsid muuta töökeskkonda paremaks. Enne eksperimenti tehtud uuringust selgus, et vaid 54% töötajatest suutsid töö- ja pereelu tasakaalus hoida. Pärast eksperimenti kasvas selliste töötajate arv 78%ni. Samuti langes töötajate stressitase 7% võrra.