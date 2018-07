Tesla on hädas uue mudeli müümisega?

Pea veerand Tesla uue mudeli tellimustest on analüütiku sõnul tühistatud, kirjutab CNN. Tesla eitab olukorda.

Juuli alguses teatas elektriautode tootja Tesla, et saavutas oma uue seeriamudeliga, Model 3-ga, kauaoodatud eesmärgi toota 5000 autot nädalas. Paraku ei ole see lahendus Tesla muredele, sest Needham & Co analüütiku Rajvindra Gilli sõnul on Tesla kliendid muutunud rahutuks ja kärsituks ning on hakanud uue mudeli tellimusi tühistama.

Gill saatis neljapäeval Tesla klientidele kirja, milles märkis, et autode valmimisaeg pikeneb ja et Tesla ei ole veel saanud müügiks valmis 35 000 dollarit maksva baasmudeli. Gilli sõnul on iga neljas Model 3e tellimus tühistatud, mida on kaks korda rohkem kui aasta tagasi.