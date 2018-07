Palgakasvul endiselt hoog sees

Ainult tellijale

Tänavu kevadel viis Palgainfo Agentuur läbi töötajate tööturu- ja palgauuringu, mis andis näiteks vastuse sellele, mille põhjal muudab tööandja põhipalkasid.

Brutokuupalk kasvas kõigil tegevusaladel ja piirkondades. Brutokuupalga muutust on mõjutanud alampalga tõus 470 eurolt 500 eurole, netokuupalka on mõjutanud muudatused maksuvaba tulu arvestamises.

Ligi kolmandik organisatsioonide tööturu- ja palgauuringu küsitluses osalenutest märkis, et nende organisatsioonis mõjutab põhipalkade muutmise otsust regulaarne palkade üle vaatamine ja korrigeerimine. Regulaarsete ja sageli kõiki töötajaid puudutavate põhipalkade muutuste kõrval on olulised ka individuaalsed muutused, milles lepitakse kokku arenguvestluste vms tulemusena.

Kõige enam mõjutavad tööandjate hinnangul otsust põhipalkasid muuta või mitte muuta organisatsioonide majandustulemused, vajalike töötajate saadavus tööturul ja ka konkurentide palgatase. Paljud tööandjad on tööturul aktiivsed ja soovivad värvata uusi töötajaid. Kuna aga tööhõive on kõrge, tuleb uusi töötajaid värvata kuskil mujal töötavate inimeste seast. See tähendab ka paremaid palgapakkumisi, mis avaldab mõju põhipalkade kasvule. Palju tehakse otse tööpakkumisi: kutse tööle kandideerida on saanud peamiselt kõrgemasse palgagruppi kuuluvad inimesed.

Samas on tööpuudus natuke kasvanud, kuna tööturule tuuakse puudega inimesi.

Kes plaanib töökohta vahetada?

Aktiivselt otsib tööd 9% ja üldse ei otsi tööd 32% küsitletutest. Töö otsimise aktiivsus on seotud töötajate rahuloluga. Kui inimene hindab oma toimetulekut töötasuga kõrgeks, siis ta ei ole tööturul aktiivne. Toimetuleku hindamine on seotud ka vanusega.

Peamised töökoha vahetamist mõjutavad tegurid palga kõrval on tööülesannete huvitavus ja tööalased suhted. Arengu, karjääri ja lisatasude võimalused hoiavad töötajat organisatsioonis.

Suurem osa küsitletutest on tööandjatele lojaalsed - lojaalsusindeks (ei ole kandideerinud, ega plaani seda teha) on kõrge 48% ja väga kõrge 19% küsitletutest. Lojaalsusindeksit kasvatab atraktiivne töökoht, soodustuste paketid, palga suurus jms tegurid.

Kuidas suhtutakse maksuvabasse tulusse?

2018. aasta algusest jõustunud muudatused maksuvaba tulu arvestamises on töötajatele rohkem raha kätte jätnud, kuid üsna suur osa töötajatest kasutab maksuvaba tulu lubatud määrast vähem. Paljud küsitletud väidavad, et tulumaksu tagasi maksta ei ole neil millestki ja tulevikus saab enammakstud raha tagasi.

Töötajate küsitluses osalenutest 19% ei osanud öelda, kui suur oli nende maksuvaba tulu aprillis 2018. Keskmine töötajate avalduse alusel arvestatud maksuvaba tulu oli 242 eurot, valemi järgi lubatud keskmine maksuvaba tulu aga 362 eurot.

Pikemat ülevaadet uuringu tulemustest saad lugeda Infolehe Palk septembris ilmuvast numbrist.