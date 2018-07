Riigikogu kaalub Danske juhtumi kaalumist

Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu hinnangul tuleb kaaluda, kas riigikogu peaks mingil moel uurima Venemaalt Danske Banki kaudu läbi Eesti toimunud rahapesu, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Küsimus on, et kuidas sai see toimuda, millega tegeleb meil finantsinspektsioon, millised kuritegelikud ühendused meil tegutsevad ja kui sügavale on nad oma kombitsad ajanud. Ja veel küsimus, et kes selle eest vastutab," rääkis Karilaid ERRile.

Ta nentis, et valikuks on, kas õiguskomisjon ja riigikogu tahavad saada vastuseid või pigistavad toimunu ees silmad kinni. Karilaid lubas, et esitab Danske Banki rahapesujuhtumi 31. juulil õiguskomisjoni erakorralise istungi päevakorda, kus praeguse seisuga arutatakse idapiiri hinda, lisas ERR.

Möödunud aastal tuli ilmsiks, et Danske Eesti filiaalis tehti aastatel 2012 kuni 2014 Aserbaidžaani firmadele ligi 2,9 miljardi dollari ulatuses rahaülekandeid, mille käigus võis toimuda rahapesu ning altkäemaksude vahendamine Briti ettevõtete kaudu.