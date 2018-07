Riik plaanib luua diginomaadi viisa

Siseministeerium saadab kooskõlastusele välismaalaste seaduse eelnõu, millega muudetakse välismaalaste Eestis töötamise reeglid paindlikumaks. Samuti on plaanis luua uus viisa liik - diginomaadi viisa.

See võimaldaks Eestis viisa alusel töötada neil, kelle töö on veebipõhine ega sõltu sellest, kus ta parasjagu asub.

"Diginomaad võib olla näiteks inimene, kes töötab Eestis olles Ameerika Ühendriikide ettevõtte heaks programmeerijana. Kuna tal läheb töö jaoks vaja vaid arvutit ja internetiühendust, ei ole tähtis, mis riigis ta töötamise ajal viibib," rääkis kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Killu Vantsi.

Praegune töörände regulatsioon diginomaadidega ei arvesta, kuna Eestisse tööle tulemiseks peab neil olema Eesti tööandja. Seetõttu tulevad diginomaadid tihti Eestisse turistiviisaga, kuigi soovivad siin kaugtööd teha.

Lisaks kavatsetakse muuta välismaalaste Eestis töötamise reeglid paindlikumaks, nii et välismaalased saaksid töötada lühiajaliselt samal ajal mitme tööandja juures ning vahetada tööandjat ilma uut elamisluba taotlemata.

Rahvastikuregistri seaduses kavandatav muudatus teeks võimalikuks elukoha registreerimise ka nendele välismaalastele, kes viibivad siin ajutiselt, kuid vähemalt kuus kuud - see on aeg, mille jooksul neist saavad üldjuhul maksuresidendid. See võimaldaks neile ligipääsu rohkematele avalikele teenustele.