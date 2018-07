Soome toidutöösturid ekspordivad üllatavalt ja nutikalt

Neli aastat tagasi andsid poliitilised pinged tõsise löögi Soome toidutööstusele, kui Venemaa peatas vastusena Euroopa Liidu sanktsioonidele Soome piima-, liha- ja kalatoodete impordi oma riiki.

Vastusanktsioonid viisid selleni, et Soome kaupluseriiulid täitusid odava nn Putini juustuga, kirjutab Yle uudisteportaal. Kõige rohkem saidki kannatada piimatootjad, kelle eksport Venemaale kukkus 80% võrra – 2014. aastal eksporditi Venemaale 30% Soome piimatoodangust, praegu on see vaid 7%.

Sanktsioonid on küll tänini jõus, kuid tootjad on avastanud uusi turge, nii et juba eelmisel aastal suudeti eksport upitada kriisieelse tasemeni. Soome piimatoodete suurim tarbija on praegu naabermaa Rootsi.

Sel aastal prognoositakse mõõdukat ekspordikasvu, hittideks on endiselt piimatooted, joogid ja liha. Kuna Soomes on nende toodete tarbimine juba pikka aega muutumatul tasemel, siis tuleb avastada üha uusi turge. Prantsusmaal ongi juba kondiitrite hulgas kõrges hinnas Soome või.

Soome toiduainetega võib aga kokku puutuda ka päris ootamatutes kohtades. Näiteks joovad inglased teed tükksuhkruga – ja soome tootjate eeliseks on see, et sellist suhkrut valmistavad vaid vähesed riigid. Itaallased aga armastavad Soome herneid, mille maitset hinnatakse värskeks ja magusaks.