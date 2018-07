Soomes pakutakse tudengitele tasuta rendiautot

Soomes käivitub juba sellest sügisest projekt, millega Helsingi piirkonna üliõpilastele võimaldatakse tasuta rendiautosid, kirjutab Yle.

Helsingi piirkonna üliõpilaste eluasemefond Hoas otsustas pakkuda tudengitele ühiskasutusse tasuta elektriautosid ning see on Soomes esimene kord, kui koos rendipinnaga pakutakse tudengile sellist õigust, vahendab rahvusringhääling Yle.

Eksperimendi eesmärk on tõsta ühiselamute populaarsust, nii et algul proovitaksegi ideed seal, kui on just seda tüüpi eluasemeid. Programmiga alustatakse juba sellest sügisest, eeldatavasti oktoobrist. Tudengite käsutusesse antakse kolm elektriautot, lisaks sellele alustab fond Hoas partnerlust ka autovahendusteenusega Drivenow.

Hoas haldab umbes 2000 ühiselamukorterit, kuhu mahub umbes 6000 elanikku. Fondi teenuseid kasutab kokku 18 000 inimest.