Trump ähvardas Twitteris röökides Iraani presidenti

Rouhani pöördus USA poole oma kohtumisel Iraani diplomaatidega. „Ameerika peab teadma, et rahu Iraaniga on kõigi rahude ema, aga sõda – kõigi sõdade ema,“ kuulutas Iraani president. Ta märkis, et USA ei peaks sekkuma Iraani siseasjadesse ning hoiatas, et lõvi ei tasu sabast hammustada, sest see toob kaasa ainult kahetsusväärset.

Trump vastas sellele veidi vähem kui ööpäev hiljem, Eesti aja järgi täna varahommikul. Ta avaldas Twitteris Rouhanile adresseeritud säutsu, mis oli läbivalt kirjutatud suurtähtedega.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!