Kreekat laastab surmav põrgutuli

Äripäev 24. juuli 2018, 12:00

Kreekat tabanud viimase kümnendi suurimas ja surmavamas põlengus on praeguseks hukkunud juba ligi poolsada inimest.

Maastikupõlengud möllavad pealinnast Ateenast umbes 40 km kaugusel. Paljud inimesed jäid leekide eest autoga põgenedes maanteel ummikusse ning hukkusid. Paljud hukkunutest on väikelapsed. Suurpõlengus on saanud kannatada vähemalt 170 inimest, kannatanutest 16 on lapsed.

Mati küla, millest tuli üle käis ja kuhu suurem osa põlenguohvreid lõksu jäi, on päästjate sõnul „lakanud olemast“. Tulekahju piirkonnas on 40 kraadi kuumust.

Kreekat aitab tulekahju ohjeldamisel Euroopa Liit, oma lennukeid, tuletõrjetehnikat ja tuletõrjujaid on saatnud appi Itaalia, Saksamaa, Poola ja Prantsusmaa.