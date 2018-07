Raadiohommikus: laenuintresside kasv ja Danske rahapesu ootamatu areng

Äripäev 24. juuli 2018, 17:23

Kolmapäeva hommikul tuleb Äripäeva raadios juttu ministrikohtade kaotamisest, kinnisvaraturu seisust, laenuintresside kasvust ja ootamatust pöördest Danske rahapesu uurimisel Eestis.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Sunddividendide eelnõuna tuntud ja praegu riigikogus olev äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu sisaldab lisaks dividendide maksmise kohustusele veel mitmeid olulisi muudatusi, mis jõustumisel muudaksid väike- ja suuromanike vahelist tasakaalu. Millised need olulisemad muudatused on, milline on senine praktika ja milline kavandatavate muudatuste mõju, seda tutvustavad oma praktikas palju väikeomanike õiguste kaitsega tegelev advokaat Siim Maripuu ning suuromanike huvide esindamisega tegelev jurist Eli Lahesoo. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Ärikliendid roolis". Euroopa Autotootjate Assotsiatsioon ACEA avaldas hiljuti oma aastaraamatu, kus tuuakse välja palju erinevat statistikat, kus Eesti torkab silma nii mõnegi negatiivse näitajaga: Eesti uute autode keskmine süsihappegaasi väljalase on kõrgeim kogu Euroopas ning meie autopargi keskmine vanus on üks suurematest. Kas tegu on pelgalt statistikaga või vastab see kõik tegelikkusele? Mis mõjutab meie autopargi vanust ja mida me peaksime tegema, et olukorda muuta? Stuudios on Autode Müügi ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu juht Arno Sillat, majandusministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu ning Auto 100 ärikliendijuht Uno Saariste. Saadet juhib Tõnu Tramm.

15.00–16.00 "Fookuses". Juttu tuleb õiglasest kaubandusest, vastutustundlikust tootmisest ja tarbimisest. Saates on külas MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise valdkonnajuht Kristina Mänd. Saadet juhib Liis Amor.

Neljapäeval raadios:

7.00–10.00 hommikuprogramm. Stuudios on Alyona Stadnik ja Liis Amor.

11.00–12.00 "Eetris on Arvamusfestival".

13.00–14.00 "Eetris on Ehitusuudised".

15.00–16.00 "Kullafond".