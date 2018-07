Soome läheneb tööga hõivatuse eesmärgile

Tänavu juunis oli Soomes hõivatud 100 000 töötajat rohkem kui mullu samal ajal, vahendas Taloussanomat.

Soome valitsus on enda seatud tööhõive määra eesmärgile väga lähedal: juunis oli see 71,8 protsenti ning valitsuse eesmärk on 72 protsenti.

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli juunis Soomes 99 000 hõivatut rohkem kui aasta varem samal ajal.

Töötajate arv oli 192 000, keda on 57 000 vähem kui aasta varem. Tööpuuduse määr oli 7,2 protsenti.