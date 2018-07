Ivanka Trump paneb oma moeäri kinni

Ivanka Trumpi omanimeline moebränd saab õige pea ajalooks, kuna klientide huvi on nigel.

Väljaanne The New York Post kirjutab, et firma pannakse kinni niipea kui võimalik ning et ettevõtte töötajaid on koondamisest juba teavitatud. Firma asjadega kursis isik ütles väljaandele, et bränd ei suutnud end kuidagi käima saada pärast seda, kui Ivanka selle juhtimisest loobus.

„Pärast 17 kuud Washingtonis ei tea ma, millal ja kas ma üldse ärisse naasen. Küll aga tean ma, et lähitulevikus teen ma tööd siin, Washingtonis. Seega on selline otsus aus nii mu meeskonna kui ka partnerite suhtes,“ ütles Trump ametlikus sulgemisteadaandes.

Ivanka Trumpi bränd on viimasel kahel aastal käinud läbi tulest ja veest. Bränd oli tõelise löögi all seoses Donald Trumpi presidendikampaaniaga ning presidendiks saamisega. Tõsi, algselt oli Trumpi kampaania Ivanka brändile kasulik: müüginumbrid tõusid nii 2016. kui ka 2017. aastal. Pärast seda on asjad aga allamäge veerenud. Trumpi vastased on teinud kõva lobitööd, et tarbijad brändi boikoteeriksid. Ivankaga koostööst on loobunud näiteks kaubamajad Nordstrom ja Macy’s.