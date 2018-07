Vanajuur pidi börsi järelevalvest lahkuma

Ainult tellijale

Äripäev ja Postimees kirjutasid täna, et Vladimir Putini kriitik, endine Venemaa investor Bill Browder nõuab, et Eesti alustaks Danske pangas kestnud rahapesu uurimist, ja käis kuriteoteates välja inimeste nimed, kes prokuratuuris huvi äratama peaksid.

Peaprokurör Lavly Perlingule ja rahapesu andmebüroole läinud nädalal saadetud kuriteoteates on kirjas kuus juhti ja 20 töötajat, keda Browder kahtlustab isikliku rahalise kasu jahtimises, rahapesule kaasaaitamises ja varjamises.

Browder peab rahapesu ulatust suuremaks kui Taani ajaleht Berlingske – 7,1 miljardi euro asemel käis tema andmetel pangast läbi vähemalt 7,7 miljardit eurot.

Järgneb eilne vestlus Vanajuurega.

Kuidas suhtute sellesse, et kaebus esitati?

Veel kord – kuna kuulen esimest korda sellest, siis asjaomased asutused menetlevad ja kui saan sellega kurssi, tekib mul ka seisukoht.

Kas tunnete, et olete midagi valesti teinud?

Ma küll ei tea, et oleksin teinud midagi, et selline kaebus peaks olema esitatud.

Oleksite saanud midagi teisiti teha?

Selliseid üldistusi ei tahaks teha, eriti ajakirjanduses.

Miks mitte? Alati vaadatakse juhtide suunas.

Mida oleksin saanud teha kümme aastat või rohkem tagasi, on mul väga raske kommenteerida. Tegemist on ebameeldiva seigaga. Eks inimene iga päev tagantjärele hinnates mõtleb, kuidas ta oleks saanud ühte asja teha üht- või teistpidi. Ma ei hakka võtma seisukohta ühele või teisele tegevusele.

Praegu on jäänud Danske Banki juhtide sõnadest mulje, et põhivastutajad on Eestis. Milline teie mulje on?

Ma ei hakka loopima palli ühest kohast teise. See ei aita mitte kellelegi mitte midagi kaasa.

Kas Danskes käis rahapesu või mitte?

Hinnanguid saavad anda teistsugused asutused – kuivõrd seda endine pangatöötaja teha saab.

Kas olete mõelnud, mis pidanuks olema teisiti, et ei ilmuks uudiseid, kuidas pank aastaid rahapesuga tegeles?

Loomulikult oleksime pidanud inimeste teadlikkust antud teemal varem suurendama, tegema investeeringuid tehnoloogiasse. Baltikum oli iseseisva tehnoloogia peal kahjuks.