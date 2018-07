Antiradariga on vahele jäänud juba 440 juhti

Äripäev 26. juuli 2018, 10:53

Politsei on selle aasta jooksul avastanud Eestis keelatud antiradareid juba ühtekokku 440 sõidukist.

Kagu piiripunkti politseikapten Jaanika Karp ütles portaalile logistikauudised.ee, et Eestis keelatud antiradarid on valdavalt avastatud välisriigi kodanike sõidukitest, enim Venemaa Föderatsiooni kodanike kasutusest. Vähemal määral on antiradareid avastatud aga ka näiteks Leedu, Läti, Eesti, Valgevene, Poola ja teiste riikide kodanikelt.

Kui autost avastatakse antiradar esimest korda, piirdutakse Karbi sõnul hoiatusega ning teavitatakse, et Eestis on selline seade keelatud. Kui juht püüab teist korda antiradariga piiri ületada, alustatakse juba väärteomenetlust.

Mootorsõiduki juhtimise eest, milles asub kiirusemõõteseadet avastada või selle tööd häirida võimaldav seade, võib määrata kuni 400eurose rahatrahvi.