Sõõrumaa läheb kaasa uue kinnisvaramoega

U.S. Investi rajatav Liimi tänava ärihoone

U.S. Investi rajatav Liimi tänava ärihoone

U.S. Investi rajatav Liimi tänava ärihoone

Täna tutvustab ettevõtja Urmas Sõõrumaa sarikapeol oma uut kinnisvaraprojekti Tallinnas Kristiine linnaosas. Liimi tänaval valmib tuleva aasta veebruaris stock-officetüüpi büroo- ja laokompleks, teatas U.S. Invest.

Stock-office tüüpi hoone puhul saab ettevõte korraga kasutada nii ladu, bürood kui ka kaubanduspinda. Kahekorruselised hooned on sarnase kontseptsiooniga, kus esimene korrus on jaotatud laoruumiks ja müügisaaliks ning teisel korrusel paiknevad ruumid on planeeritud kontoripindadeks, mida saab vastavalt rentniku soovidele muuta ja kohandada.

Krundi omanik Nevelux OÜ kuulub U.S. Invest ASi kontserni, ettevõtte tuntuim kinnisvaraprojekt on 75 000-ruutmeetrise pindalaga Rotermanni kvartal Tallinna südames.