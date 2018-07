Biokütusele üleminek tõi tanklatele müügiüllatuse

Maksu- ja tolliameti ülevaate kohaselt müüdi aprillis mootoribensiini 98 Eestis 2 miljonit liitrit, kuid pärast biokomponendi kohustuslikku lisamist maikuus kerkis selle kütuseliigi müük juba 3,5 miljonile liitrile.

Biokütustele üleminek suurendas Eestis mootoribensiin 98 tarbimist rohkem kui kolmandiku võrra, kommenteeris pressiteate vahendusel Circle K osakonnajuht Ivo Popp ja lisas, et kuna seadus ei kohusta mootoribensiinile 98 lisada biokomponenti, siis eelistavad paljud autoomanikud just ilma selle komponendita bensiini.

Samas on praegu müüdavas mootoribensiinis 95 biokomponendi ehk etanooli ning diislikütuses biodiisli osakaal alla 5%, mis tähendab, et need on kõikidele automootoritele ohutud ja omanik enda sõiduki pärast muret tundma ei pea, selgitas Popp.