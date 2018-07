Eesti Energia tahab osa idapiiri ehitusest

Ainult tellijale

Lisaks suurte teedetrasside ehitusele loodab riigile kuuluv Eesti Energia leida võimaluse aheraine müümiseks idapiiri ehitusel.

Tänavu on Eesti Energial kavas raudteed pidi laiali vedada 300 000 tonni lubjakivi, mis põlevkivi kaevandamisel üle jääb. Üks kolmandik sellest läheb Graniidikeskusele, mis praeguseks on juba kätte saanud 20 000 tonni.

Eesti ja Venemaa vahelise piiri väljaehitamise kava on osutunud aasta-aastalt aina kulukamaks. Viimaste arvutuste järgi läheb selle tarvis lähiaastatel tarvis 320 miljonit eurot. Summa on nii suur, et on pannud isegi Isamaa poliitikud kõhklema selle kulutamise mõttekuses ning riigikontrolör palus valitsusel arutada ka võimalikke alternatiive.