Kagu-Eestis tabati alajaamu rüüstanud elektrik

Tänu täna öösel tähelepanelikult kodanikult saadud vihjele tabas politsei mehe, kes on viimastel nädalatel mitmest Kagu-Eesti alajaamast vaske varastanud, teatas politseiamet.

Öösel helistas tähelepanelik kodanik politseile ja teatas, et Võru vallas ühe alajaama juures seisab kahtlane sõiduk ja selle juures tegutseb kahtlane mees. Sündmuskohale jõudnud patrull avastas, et sealsest alajaamast on vaske varastatud. Kahtlane mees ja sõiduk olid sündmuskohalt teadmata suunas lahkunud. Piirkonna kontrollimisel avastati, et mõne kilomeetri kaugusel olev teinegi alajaam on rüüstatud.

"Seni uurimises kogutud infole tuginedes ja lisainfot analüüsides sai politsei piisava pildi sellest, keda neis rüüstamistes kahtlustada," rääkis Põlva menetlusgrupi juhtivuurija Andres Kirsing.

Täna pidaski politsei kuriteos kahtlustatavana kinni 30aastase Põlvamaa mehe, kes on elukutselt elektrik - teda kahtlustatakse vase varguse eesmärgil 15 alajaama rüüstamises. Varasemaid rikkumisi tal ei ole, lisab politseiamet.

"Esialgsetel andmetel läks seni seaduskuulekat elu elanud mees kuritegelikule teele võlgade tõttu, mida püüdis vähendada kolleegide tööd rüüstates ning varastatud vaske realiseerides," kommenteeris Kirsing.

Vargusjuhtumeid uurib politsei edasi juba algatatud kriminaalasjas.