Leedo firmadel raskusi maksude tasumisega

Pärast seda, kui Vjatšeslav Leedo enam oma Saaremaa Laevakompaniiga mandri ja saarte vahelist laevaliiklust ei korralda, on mitu tema ettevõtet hädas maksude tasumisega ning osal on esitamata ka majandusaasta aruanded, kirjutas läinud nädalal ERR.

Saaremaa Laevakompanii, mille 2015. aasta käive oli üle 23,3 miljoni euro ja kasum 1,95 miljonit eurot, ei ole pärast seda enam aastaaruandeid esitanud ning neil on riigi ees 80 679 euro suurune maksuvõlg. Sellest 76 432 eurot on ajatatud ning 3850 eurot moodustab intressivõlg.

ERRi uudisteportaal kirjutab, et laevakompanii käest on võlgu sisse nõudnud inkassofirmad ja ettevõtted. Lõpetatud maksehäireid on üheksa ja suuremad võlasummad jäävad Krediidiinfo andmetel vahemikku 12 800 kuni 64 000 eurot. Lisaks on üleval neli maksehäiret, millest vanim pärineb aastast 2015.

Leedolt endalt ei õnnestunud ERRil kommentaari saada.

Loe ERRist edasi, kuidas läheb Leedo teistel ettevõtetel.