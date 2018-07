Raadiohommikus: investeerimine kinnisvarasse ja neljapäevane töönädal

Äripäev 30. juuli 2018, 18:00

Hommikuprogrammis räägime kinnisvarainvestoriks olemise plussidest ja miinustest. Aga kui ma ei taha kinnisvarasse investeerida, siis millised on alternatiivid?

Elisa hakkas telemüügi valdkonnas testima neljapäevast töönädalat, millega on kaasa läinud üle 100 töötaja. Kui aeg on raha ja raha ei ole, siis kuhu aeg kulub? Külas on tööajaarvestuse ekspert, Begin Tarkvara müügijuht Siim Laurik, kellega arutleme kaasaegse tööaja arvestamise üle. Juttu tuleb nii trendidest kui ka tehnoloogilistest võimalustest antud valdkonnas.

Stuudios on Alyona Stadnik ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Mida teha, et ettevõte kasvaks? Kuidas kasvatada käivet ning kontrollida kulusid? Millised on need 7 tegurit, mida kasvu juures iga ettevõtja ise mõjutada saab? Mida saab iga ettevõtja teha, et kliendid tema juurest ära ei läheks? Samuti räägib TransferWise’i endine pearaamatupidaja, kuidas end kõige paremini turundada ning oma teenuseid müüa ning pakkuda kõige selle juures oma klientidele lisandväärtust. Saade on salvestatud tänavusel Investeerimisfestivalil.

13.00-14.00 „Arvamusliidrite tund“*. Kas kuulame kõik koos kukeseent või võtame midagi ette ka? Teeme näiteks Tartusse tehase, Saaremaale silla ja Helsingisse tunneli? Selle üle arutlevad majandusekspert Raivo Vare ja investor Raivo Hein. Kahe Raivo kirglikke mõttekäike hoiab raudseis ohjeis ajakirjanik Vilja Kiisler.

15.00-16.00 „Eramaja ehitus“*. Teeme juttu eramaja katusematerjalidest ja katusetüüpidest. Ruukki Products ASi katusetoodete piirkonna müügijuht Kristjan Õsso kõneleb trendidest katuse arhitektuursete lahenduste valikul ning toob esile, et viimasel ajal on populaarsed katuste madalad kalded. Teraskatuse eeliste kohta ütleb Õsso, et tänu veekindlate liitekohtadele ja kergusele võimaldab sääraseid madalama kaldega katuseid ehitada just terasest. Jutuks tuleb ka katuste juures üks suurimaid probleeme, valedesse kohtadesse tekkiv kondensatsioonivesi ning võimalused selle nähtusega võitlemiseks. Saatejuht Lauri Leet.

* - kordussaade