Soome trammitehasel terav töökäte puudus

Äripäev 30. juuli 2018, 08:54

Soome trammitehasel Transtech on nii kiire kasv, et enam ei jõuta kõiki tellimusi täita – mureks on töökäte puudus, vahendas MTV.