Browder: rahapesu eiramine ei sobi Eesti kuvandiga

Riigiprokuratuurile kuriteoteate esitanud Bill Browderi sõnul läks Eesti vastuollu oma positiivse kuvandiga, kui prokuratuur viimati uurimise järsku lõpetas.

Endine Venemaa investor, investeerimisfondi Hermitage Capital Management omanik Browder tõdes Äripäevale, et Danske rahapesujuhtum ei lähe kokku kuvandiga Eestist kui modernsest ja läbipaistvast riigist. “Mõlemat Eesti kindlasti ka on, aga tekkis vastuolu, kui Eestis nii suurt kuritegu ei uuritud,” lausus prokuratuurile passiivsust ette heitnud Browder. “Usun, et üleval on ka tõsine avalik huvi teha kindlaks, et Eesti ei ole Venemaa rahapesukeskus.”

Põhiline transiitpunkt

Browder peab alustatud uurimist oluliseks murranguks, nimetades seda väga positiivseks arenguks. “Danske Eesti filiaal oli Magnitski juhtumi põhitransiitpunkt, kust kahtlase taustaga raha liikus edasi Euroopasse. Uued detailid selle kohta, mis Eestis juhtus, viiks veelgi rohkemate uurimisteni kogu Euroopas,” sõnas Browder, kes ootab, et uurimise algataks ka Taani prokuratuur.

Browder nõudis läinud nädalal, et Eesti alustaks Danske pangas käinud rahapesu uurimist, ja käis välja 5 juhi ja 20 töötaja nimed, kes peaksid prokuratuuris huvi äratama. Ta tõmbas niidid suure rahapesuskeemi paljastanud Sergei Magnitski juhtumi ja Putini sõbra, Panama paberitest tuttava tšellisti Sergei Rolduginini.

Uurimised vaibusid

Browder on ka varem avaldusi prokuratuurile esitanud, kuid seni on menetlused lõpetatud. “Kuriteotunnused olid hästi kirjeldatud,” põhjendas peaprokurör Lavly Perling praegust otsust ja eitas, et üks põhjus on avalikkuse surve. "Prokuratuur alustab menetlusi seaduse alusel. Olgu avalikkuse surve nii suur kui tahes, ei saaks me lubada, et alustame menetlust, kui ei näe kuriteotunnuseid."