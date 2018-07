Riia poodnik: inimestel pole raha

Mulle tundub, et välismaal töötavate lätlaste raha ei jõua meie majandusse, tunnistab Riias asuva kaupluse omanik Raimonds Biedrītis intervjuus Läti ärilehele Dienas Bizness.

"Tunnen otseselt, et inimestel pole raha," nentis ta. "See on meie reaalsus."

Raimonds Biedrītis avas Riias seitse aastat tagasi kaupluse, kus hakkas müüma värskelt jahvatatud jahu ja pagaritooteid - leiba, makarone, kondiitritooteid ja erinevaid teraviljatooteid. Kaupluses on ka istumisnurgake, kus kohvi juua. Raimondsi kaupluse kõrval asub tema naise äri, kus müüakse kosmeetikat ja -materjali, mille abil saab ise kodus ilutooteid valmistada. Mõlemad ettevõtted arenevad samm-sammult Dienas Bizness.

"Kui rääkida meie ärist, siis algul oli tohutu buum," kirjeldas Biedrītis väljaandele. Tema ökokauplusest sai popp koht ja kõik läks ülesmäge.

Aga siis läks buum üle. "See langes kokku ajaga, kui läksime latilt üle eurole. Kui varem jättis inimene meie poodi viis latti, siis nüüd hakkas ta jätma viis eurot. Puht psühholoogiliselt. Kuid käive kukkus kohe 30% ja mul tuli hakata mõtlema uute toodete peale."

Biedrītis kirjeldas Dienas Biznessile oma põhilist klienti, kes on lastega ema - nemad külastavad tema poodi paar korda nädalas ja vahel astuvad sisse vaid kohvijoomiseks. "Nad käivad regulaarselt, aga ühel hetkel kaovad. Mulle tundub, et isa on sõitnud välismaale tööle, saadab raha koju ja kui seal olukord paraneb, sõidab kogu pere talle järgi," rääkis poodnik oma tähelepanekutest. "Mulle tundub ka, et see lätlaste välismaal teenitud raha ei jõua enam meie majandusse. Tunnen otseselt, et inimestel pole raha. See on meie reaalsus."