Omniva pakiäri kasvas viiendiku võrra

Äripäev 01. august 2018, 11:43

Esimesel poolaastal kasvas Omniva pakiäri kogu Baltikumis 20%, Eestis osutatav postiteenus kasvas 2%.

Kontserni vaates tervikuna langes äritulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2%. Sarnaselt esimese kvartaliga oli mõjutajaks aasta alguses toimunud rahvusvahelise transiidi ümberstruktureerimine, mis aga praeguseks on taastumas.

2018. aasta esimesel poolaastal olid Omniva äritulud kokku 50,73 miljonit eurot (2017. aastal 51,8 miljonit eurot).

Omniva juhatuse liikme Ansi Arumeele sõnul on kõige olulisem aga põhiäri kasv, pakiteenuste kasv koduturul Baltikumis. Ettevõtte pakiteenuste äritulu kasvas eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes Baltikumis 20% ja kasv on kiirenev (2017. aastal oli kasv eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes 16%). „Peame väga oluliseks, et pakiäri kasv koduturul Baltikumis näitab jätkuvat ja kiirenevat kasvu,“ ütles Arumeel. „Tegu on meie põhiäriga, mille tähtsus koos e-kaubanduse kasvuga jätkuvalt suureneb.“