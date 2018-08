Viljandi Ferrari triivis kraavi ärimehe sulane

Politsei teatas 28. juuli õhtul liiklusõnnetusest Viljandimaal Mustivere külas, kus 32aastase mehe juhitud Ferrari F 430 kaldus valesti valitud kiiruse tõttu vastassuunavööndisse ja sealt edasi kraavi, rulludes üle katuse. Juht ja kaasreisija toimetati haiglasse.

ARKi andmetel on kõnealune, 2006. aastal esmakordselt registreeritud Ferrari F 430 võetud Eestis arvele tänavu 17. juulil ehk vähem kui kaks nädalat enne avariid. ARKis on sõiduki kohta ka märge, et see on määratud töösõitudeks. Erinevate autoportaalide kohaselt maksab Ferrari F 430 2006. aasta mudel ainuüksi kasutatuna ligi 100 000 eurot.

Oma töö-Ferrari puruks sõita lasknud Raivo Riisa on tuntud kinnisvaraettevõtja, kelle firmadele kuulub rohkelt kinnisasju peamiselt just Viljandimaal, kirjutab tänane Eesti Ekspress. Postimees on nimetanud teda kunagiseks Viljandi „vürstiks“ ja Päevaleht oletanud, et ta võis algkapitali saada ebaseaduslikust relvaärist laekunud rahaga.

62aastane Riisa ise üle katuse rullunud Ferrarit ei juhtinud, vaid sõitis kaasa. Roolis olnud tema sulane, teab Eesti Ekspress.