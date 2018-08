Kolmandik eestlastest ostab e-poest vähemalt kord kuus

Äripäev 02. august 2018, 18:09

Eestlased ostavad veebipoodidest enim kontserdi-, kino- ja teatripiletiteid, parfümeeriatooteid ning elektroonikat. Vähem ostetakse toidukaupu, ravimeid ning remondikaupu, selgus Kantar Emori e-kaubanduse uuringust.

„Kontserdi-, kino- ja teatripiletid on ainus kategooria, mida ostetakse juba täna veebist rohkem kui tavapoest,“ ütles Kantar Emori kaubandusuuringute ekspert Kersten Jõgi. "Kõrget veebiostude osakaalu mõjutab kindlasti ka tõsiasi, et piletiostu puhul on võimalik oma kaup kohe e-mailile või telefoni saada.“

Toidu tellimine kogub vaikselt populaarsust

Omniva pakiteenuste juhi Marita Mägi sõnul on kiire ning mugav tarne kliendi jaoks alati oluline olnud. Samal ajal kinnitab uuring ka elektroonikakaupade veebist tellimise populaarsust, sest ligi kolmandik (31%) elanikest on aasta jooksul elektroonikakaupu just veebist ostnud.

„Elektroonika puhul saab klient veenduda kauba sobivuses ka veebis leiduva info põhjal – lugeda hinnanguid ning viia end kurssi erinevate toodete plusside ja miinustega. Lisaks on e-poes kaubavalik tavaliselt mitmekesisem kui tavapoodides ning tarnelahendus näiteks pakiautomaati äärmiselt mugav,“ ütles Mägi.

Vähem ostetakse internetist toidukaupa ja ravimeid, kus veebiostud moodustavad 4% koguostudest. „Kuigi toidukaupade kojutellimine kogub populaarsust, siis tänane vähene populaarsus on kindlasti ka tingitud piiratud tarnepiirkonnast. Samal ajal on kõik vähepopulaarsed kaubakategooriad just sellised, mis on Eesti e-kaubanduses alustanud pigem hiljuti. Nende populaarsus on kahtlemata veel kasvamas,“ lisas Mägi.

Nelja aasta tervikpildis näitavad suurimat kasvu kaubagrupid, mille veebiostjaskond küündis 2014. aastal maksimaalselt 4%ni. Sel aastal on kiire populaarsuse kasv jätkunud ka mänguasjade ja toidukaupade veebist ostmisel.

E-kaubanduse populaarsuse kasvu iseloomustab ka see, et järjest enam on inimesi, kes ostavad veebist vähemalt kord kuus. Kui neli aastat tagasi oli selliseid inimesi 14%, siis nüüd juba 34%.