Soome firma leiutas metsa süttimist takistava aine

Soome firma, mis on keskendunud kustustussüsteemide loomisele, lõi aine, mis ei lase metsal süttida ja millel oleks kasutust kogu maailmas, kirjutas Yle.

Oulus tegutsev ettevõte Xpyro kavatseb sel sügisel oma leiutisele – nimega Firestop – ka patendi võtta. Yle kirjutab, et Firestopi on lihtne kasutada, seda võib maapinnale kanda või kastekannuga. Aine meenutab väetist ning sellega töödeldud alal leeki ei teki. Tegemist on veeslahustuva ja mitte mürgise kooslusega, mis on pH-neutraalne ja mis vihma korral väetab maapinda. Tegemist pole kalli seguga, see maksab sama palju kui vedelseep, märgib Yle.

Idee luua metsa põlemise eest kaitsev aine tuli Soome kaitsejõududelt, kelle soov oli kaitsta tule eest oma relvaladusid. Firestop ongi eelkõige mõeldud kaitseväele ja päästekeskustele kasutamiseks – kauplustesse pole vähemalt esialgu plaanis seda müügile paisata.

Soome riiklik metsafirma Metsähallitus tegi eelmisel nädalal ainega metsas katseid ja tulemused olid suurepärased: Firestopiga töödeldud ala vaid pruunistus metsapõlengus, aga ei süttinud.

Oulu firma Xpyro leiutiste hulka kuulub näiteks ka tulekindel puit, mida kasutatakse ehitusel.