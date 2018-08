Saarte vahel lendamisest huvitub viis lennufirmat

Eile kukkunud tähtajaks esitas maanteeametile Tallinna ja saarte vahelise liini teenindamise hankel osalemise taotluse viis lennuettevõtet. Neist kaks esitas ühistaotluse, kirjutab Saarte Hääl.

Liini vastu näitasid huvi AS Airest, Nordica kaubamärki kasutav riiklik lennufirma AS Nordic Aviation Group, Nordica ja Poola LOTi kaasosalusega Regional Jet OÜ, praegu liini teenindav Leedu ettevõte Transaviabaltika ning kaubalennufirma NyxAir OÜ. Taotlusi esitati aga, nagu juba mainitud, kokku neli, kirjutab Saarte Hääl.

Nordica on varem Saarte Häälele kinnitanud, et on saarte liinide opereerimisest kindlasti huvitatud ning neil on liinide teenindamiseks lennukipargis ka ideaalne lennukitüüp, turbopropellerlennuk ATR72. Lätlaste airBaltic, kes on samuti oma huvi varem kinnitanud, ei ole nüüd taotlust aga esitanud.

Maanteeameti riigihangete talituse juhataja Andry Palu ütles Saarte Häälele, et kuna tegemist on konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ehk kaheetapilise hankega, siis pakkumisi esimeses etapis ei esitatud.

Lennuliinide teenindajat otsitakse perioodiks 1. juunist 2019 kuni 31. maini 2024. Hankel osalev pakkuja peab teenust osutama Kärdla lennuliinil vähemalt 19 reisijakohaga lennukiga ja Kuressaare lennuliinil vähemalt 33 reisijakohaga lennukiga. Kumbki lennuk ei tohi pakkumuse esitamisel olla vanem kui 20 aastat.

Saaremaa ja Hiiumaa saavad järgmise nelja aasta jooksul lennuühenduse pidamiseks 22,7 miljonit eurot.