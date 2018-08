Seakatk toob Lätis kokku valitsuse erakorralise istungi

Läti suurfarmis avastati eile sigade Aafrika katk, mille tõttu viiakse tapale 15 570 siga – tegemist on suurima katkupuhanguga alates 2014. aastast, vahendas Dienas Bizness.

Täna peab Läti valitsus seoses sellega erakorralise istungi. Maaeluministeeriumi hinnangul tuleb suurfarmis sigade likvideerimiseks eraldada 367 000 eurot

Läti idaosas asuvas Salduse maakonnas tegutsevas Druvas Unguri farmis on 15 570 siga, kes kõik tuleb likvideerida, teatas Läti veterinaaramet. Kuuma ilma tõttu on vaja tegutseda ka eriti kiiresti. Likvideerimisega tegeleva OOO Grow Energy transpordi- ja utiliseerimiskuludena on arvestatud 317 eurot tonnist: valitsus eraldab 307 700 eurot ning lisaks veel 60 000 veterinaarametile loomade likvideerimiseks, kirjutab Dienas Bizness.

Druvas Unguri tegutseb seakasvatusega 1994. aastast. Nüüd on farm uksed sulgenud ja tegevuse peatanud ning algatatud on uurimine. Kaitsemeetmena on farmi ümber 3km kaitse- ja 10km järelevalvetsoon.