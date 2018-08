Lätis rööviti Nigeeria jalgpallur

Äripäev 08. august 2018, 12:38

Ventspilsi riades mängiv nigeeria ründaja Adeleke Akinyemi https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180808/NEWS/180809752/AR/0/AR-180809752.jpg

Läti jalgpalliklubi Ventspils teatas, et nende ründaja, nigeerlane Adeleke Akinyemi on röövitud ning röövijad üritavad klubilt raha välja pressida, vahendas Läti rahvusringhääling. Ventspils on esitanud Akinyemi kadumise kohta avalduse ka politseile.