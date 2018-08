Elektri hind jätkab tõusu

Ainult tellijale

Juulikuus tõsise hoo sisse saanud elektri börsihinna tõus jätkub ka augustis, leevendust pole paista kuskil.

"Ilmaprognoosidest võib välja lugeda seda, et augustikuu esimesel poolel jäävad sademed Põhjamaades endiselt märgatavalt alla normaali. Sellest tulenevalt ei ole ka oodata elektri hinna olulist paranemist,“ seisab ülevaates.

Elektri hinda mõjutas ka juuli teises pooles saabunud kuumalaine. Kuna tekkis suurem vajadus kasutada õhu jahutamiseks elektrienergiat, tarbiti elektrit rohkem ning see mõjus hinda tõstvalt.

Vana tõdemus on see, et elektri hinna põhiline mõjutaja praegu on Põhjamaade hüdroreservuaaride tase. „Juulis tegi järjekordse tugeva languse ka Põhjamaade hüdrobilanss, mis jäi kohati lausa 36,6 teravatt-tundi alla normaali – see on enam kui Eesti nelja aasta elektritarbimine. Praegu jääb hüdroreservuaaride tase tugevalt alla viimase ligi kolmekümne aasta mediaantaseme ning on lähenemas sama perioodi miinimumtasemele,“ kirjutavad energiafirma analüütikud.

Aastatagusega võrreldes on hinnad seega pea 1,6 korda kõrgemad. Kuna elektri börsihind moodustab tavatarbija elektriarvel võrgutasude ja maksude kõrval 30–40%, siis tähendab see ühtekokku ikkagi 20protsendilist tõusu mullu suvega võrreldes.

Homme veel isegi hea päev, elektri hind päev-ette-turul on vaid 47 eurot megavatt-tunni eest.