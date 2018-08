Ainult tellijale

Äripäev 10. august 2018, 12:54

Ainult tellijale

Eesti krüptoinvestorid peaksid hoiduma praeguses põhjas müümisest, ütles krüptoraha liidu üks asutaja ja investor Asse Sauga.

Sauga sõnul on aga hea, et turg korrastub. „Seal oli väga palju õhku ja spekulatsiooni sees,“ nentis ta. Paljusid krüptoinvestoreid on suur kukkumine ära ehmatanud, aga Sauga rõhutab, et põhjas müüa kindlasti ei tasu. „Pigem püsida rahulik ja hoida. Ise käitun samamoodi,“ ütles ta.

Sauga kommenteeris täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis tõika, et krüptoturg on tipust kukkunud juba 75%. Teisipäeval langes kõigi krüptovaluutade turuväärtus käesoleva aasta madalaimale tasemele, sealhulgas kukkus bitcoini hind ligi 10%. Langustrend on olnud juba pikem, krüptoturule peale vaadates kisub kõik 52 nädala põhja poole.

Sauga sõnul on Eestis kindlasti krüptomiljonäre, kuid see on anonüümne maailm ja nad ei ole tahtnud ennast reklaamida.

Suur hinnalangus mõjutab Sauga hinnangul rohkem spekulante ja neid, kes teevad võltsi asja. „Need, kes päris toodet arendavad, päris platvorme arendavad, nende jaoks ei ole hind nii oluline. On erinevaid viise, kuidas end hinna eest kaitsta ja nad saavad hakkama,“ kinnitas ta.

Ka kaevandajad oskavad tema sõnul end hinna kõikumise eest kaitsta. „Kaevandajad on teinud väga suured investeeringud oma riistvarasse. Nad saavad auhinda vastavalt sellele, kui palju nad kaevandamises osalevad. Kui hind on kõrge, siis kaevandajad pigem müüvad. Kui hind kukub, siis kaevandajad hoiavad. Nad on head turu põhja kaitsjad. Kaevandajatel on võimalus alati ka ümber lülituda mõne teise krüptoraha peale – neil on valik, kas kaevandada bitcoini või mõnda teist krüptoraha. Nad pidevalt jälgivad ja vaatavad turgu ja organiseerivad ennast ümber,“ ütles Sauga.

Sügisel on oodata suuremat tõusu

Praeguse äkilise languse peamise põhjusena nimetas Sauga spekulantide liigset optimismi selle suhtes, kas USA turuinstrumentide regulaator võtab bitcoiniga tagatud fondid kauplemiseks turule või mitte. Vastava avalduse tegid USA regulaatorile kaks ettevõtet. Nüüd otsustati avaldus ootele panna. „Isegi mitte ei lükatud tagasi, vaid lükati edasi. Otsust on oodata 30. septembril. Aasta tagasi oli seesama teema suure tõusu ja mulli põhjus. Praegu päädis see kiire müügilainega,“ selgitas Sauga.

Kui aga vaadata, mis krüptoturu tagaruumides toimub, kuidas tehnoloogia areneb, siis on tema sõnul kohe sügisel välja tulemas palju uudseid lahendusi, mis annab lootust, et turul on põhjust üsna kiiresti tõusma hakata. „Sellest on ka analüütikud rääkinud, et sügisel või enne jõule võime uut suuremat tõusu näha,“ kinnitas ta.

Sauga sõnul on hea, et krüptoturg on justkui paralleelmaailm. „Kui usaldus traditsioonilise rahamaailma vastu langeb, siis krüptorahanduse maailma vastu pigem tõuseb just sellepärast, et ta on iseseisvalt toimiv, täiesti eraldi, alternatiivne ökosüsteem,“ märkis ta.

Kuula alates 51:52.